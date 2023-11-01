В горном парке «Рускеала» начала работать художественная подсветка

Мраморный каньон будет озаряться светом фонарей и ландшафтного освещения.

В горном парке «Рускеала» в Мраморном каньоне с 1 ноября начала работать художественная подсветка, сообщили в официальном паблике республики Карелия.

При наступлении сумерек тропы будут озаряться светом фонарей и ландшафтного освещения.



Подсветка будет работать с 17.00.

Как подчеркнули в источнике, время включения будет меняться в зависимости от длины светового дня.





