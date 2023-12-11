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В Карелии началась подготовка к весенним полевым работам

Новости. Общество
10:39, 13 Декабря 2023
фото: © photoangel / Freepik

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Первые отборы на получение субсидий на приобретение семян и минеральных удобрений состоятся уже в первом квартале 2024 года.

В Минсельхозе Карелии совместно с сельхозпредприятиями начали подготовительные работы к весенним полевым работам 2024 года, сообщили в паблике природоохранного ведомства.

Первоочередно сельхозтоваропроизводители и фермеры готовят технику, занимаются заказом запчастей, удобрений и семян, строят планы по заготовке с учетом увеличения поголовья на предприятиях.

В 2024 году ожидается пополнение в племенном хозяйстве «Ильинское», а в 2025 году — в совхозе «Ведлозерский». До 1 200 голов планируется разместить на новой роботизированной ферме, строительство которой идет в соответствии с планом.

Первые отборы на получение субсидий на приобретение семян и минеральных удобрений состоятся уже в первом квартале 2024 года. Как напомнили в источнике, принять участие в отборе на получение финансирования из федерального и регионального бюджетов могут все: главное, чтобы были планы по развитию предприятия, а в первую очередь — увеличение объемов производства сельхозпродукции.

Кроме того, Минсельхоз Карелии заинтересован в сохранении рабочих мест на селе и готов оказать содействие в трудоустройстве на сельхозпредприятия региона, отметили в источнике.

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