В воскресенье в Карелии ожидается снег и гололедица

Синоптики Гидрометцентра Карелии рассказали о погоде на 24 декабря.
В Карелии 24 декабря ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер задует юго-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха будет колебаться от +1 до -4°С в течение суток.
В Петрозаводске будет облачно. Ночью пройдет небольшой снег, днем умеренный мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ожидается юго-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха составт -1, +1°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо меняться.
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