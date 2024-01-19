Аэропорт Петрозаводска обслужил более 2,5 тысяч пассажиров в зимние каникулы

В период новогодних праздников ввели два дополнительных рейса по двум маршрутам.

Как сообщили в паблике Минтранса Карелии, в зимние каникулы аэропорт Петрозаводск обслужил более 2,5 тысяч пассажиров.



С 30 декабря по 08 января

1 165 пассажиров выбрали воздушный транспорт для путешествия в Москву.



Второе место заняли направления Сочи и Калининград, это направление выбрали соответственно 369 и 363 человека.



На третьей по популярности позиции оказалось еще одно южное направление – Минеральные Воды – 347 пассажиров для празднования Нового года выбрали именно его.

В сообществе напомнили, что в период новогодних каникул были введены два дополнительных рейса по двум маршрутам: Петрозаводск – Екатеринбург и Петрозаводск – Калининград.



На сегодняшний день доступны 5 регулярных направлений полетов:

Москва, Екатеринбург, Калининград, Минеральные Воды и Сочи.