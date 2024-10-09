Появились подробности страшной аварии на Суоярвском шоссе

Травмы получили три человека.
Полиция Карелии проводит проверку по факту ДТП в Прионежском районе, сообщили в телнграм-канале Полиция Карелии.
Инцидент произошел 10 октября в 19.45 недалеко от поворота на родник на Суоярвском шоссе (7 километр автодороги «подъезд к Петрозаводску»).
По предварительной информации, водитель BMW 1991 года рождения, направлявшийся в Петрозаводск, не справился с управлением и въехал в ограждение.
От удара иномарку вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2115 под управлением водителя 1986 года рождения.
Травмы получили все участники ДТП: оба водителя и пассажирка отечественного автомобиля, 1980 года рождения.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района и спецслужбы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, видеоролик с места происшествия ранее опубликовали в соцсети.
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