Появились подробности страшной аварии на Суоярвском шоссе

Травмы получили три человека.

Полиция Карелии проводит проверку по факту ДТП в Прионежском районе, сообщили в телнграм-канале Полиция Карелии.

Инцидент произошел 10 октября в 19.45 недалеко от поворота на родник на Суоярвском шоссе (7 километр автодороги «подъезд к Петрозаводску»).

По предварительной информации, водитель BMW 1991 года рождения, направлявшийся в Петрозаводск, не справился с управлением и въехал в ограждение.

От удара иномарку вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2115 под управлением водителя 1986 года рождения.

Травмы получили все участники ДТП: оба водителя и пассажирка отечественного автомобиля, 1980 года рождения.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района и спецслужбы. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, видеоролик с места происшествия ранее опубликовали в соцсети.