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Михайлов день: о чем можно попросить предводителя небесного воинства 21 ноября

Новости. Общество
20:55, 21 Ноября 2024
фото: Столица на Онего

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Православные христиане отмечают Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

Ежегодно 21 ноября православные верующие отмечают праздник, в народе получивший название Михайлов день. В церковном календаре он именуется как Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Подробнее об этом празднике и чудесах, связанных с ним, рассказали «Известия».

Архистратиг в переводе с древнегреческого означает «главнокомандующий», именно так в православии стали называть одного из наиболее почитаемых архангелов — Михаила.

Архангел Михаил возглавил небесное воинство против дьявола и прочих взбунтовавшихся ангелов, за это его называют архистратигом. Сам архангел Михаил считается покровителем русского воинства.

Существует множество чудес, связанных с архангелом Михаилом. Одно из самых известных — чудо в Хонех.

По преданию, произошло оно в IV веке. Однажды архистратиг Михаил явился в видении к мужчине, чья дочь была нема, и поведал, что та обретет дар речи, если выпьет из одного целебного источника. После этого девочка действительно заговорила. Мужчина и вся его семья крестились, а сам он построил храм в честь святого архистратига рядом с тем самым источником.

Позднее в этом храме 60 лет был пономарем мужчина по имени Архипп. Благодаря его вере и молитве многие язычники поверили в Христа, но не всем это нравилось. Некоторые из них решили уничтожить храм и соединили две горные реки в одну, направив их течение в сторону храма.

Архипп не растерял мужества и усердно молился архистратигу Михаилу. По молитве священнослужителя явился архангел и, ударив жезлом, открыл в горе расселину, куда и устремился поток. Храм остался нетронут.

Место это получило название Хонех, что означает «отверстие» или «расселина».

Чудо в Великом Новгороде произошло весной 1238 года, когда татаро-монгольское войско во главе с ханом Батыем подходило к городу. Оно неожиданно развернулось и пошло обратно. Достоверно не известно, что стало причиной такого решения, но преподобный Пафнутий Боровский рассказывал своим ученикам, что Великий Новгород был защищен архистратигом Михаилом. Батый позднее, увидев образ архангела в одном из киевских храмов, говорил: «Он мне запретил идти на Великий Новгород»

Среди чудес архистратига выделяется история во время Великой Отечественной войны от 8 февраля 1945 года, когда летчик-истребитель и Герой Советского Союза Михаил Девятаев с товарищами осуществил побег из немецкого концлагеря. Спустя 40 лет после произошедшего он рассказал, что на это решение его подвигнул архангел, являвшийся ему. А в тот зимний день он сопровождал советского летчика все время и говорил: «Ты Михаил, и я Михаил».

Архангел Михаил не является человеком, причисленным к лику святых, но, несмотря на это, верующие часто обращаются к нему за помощью и защитой. В особенности помогает он людям в военных делах, покровительствует военнослужащим и стоящим на защите государства, оберегает моряков и всех связанных со стихией воды.

Михаил также выступает в роли ангела милосердия и просителя людей перед Богом. Он является ангелом предстояния, стоящим вместе с архангелом Гавриилом перед троном божьим. Таким образом, он является одновременно ангелом-писцом, заносящим имена праведников в книгу.

Иногда Михаил изображался как сопроводитель душ умерших на Страшный суд, взвешивающий грешные и праведные дела людей. Эта тема стала традиционным мотивом иконографии Судного дня, а сам Михаил приобрел роль покровителя умерших.

Это представление о Михаиле нашло свое отражение и в молитвах, обращенных к нему: «Святой Архангел Михаил, защити нас в борьбе, не дай нам погибнуть на Страшном суде».

Кроме того, к архистратигу можно обратиться за исцелением от разных болезней и за наставлением на путь истинный. 

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