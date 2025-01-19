Новый министр финансов Карелии рассказал, сколько федеральных средств удалось привлечь на развитие республики

Александр Климочкин выступил на сессии парламента, в ходе которой депутаты проголосовали за назначение его на должность главы регионального Минфина.

Кандидатуру Климочкина выдвинул руководитель региона Артур Парфенчиков. Глава Карелии отметил, что он полностью соответствует по своим профессиональным качествам должности министра финансов.

«У него большой опыт. Последнее время он работал исполняющим обязанности. Видно, что человек на своем месте», — сказал руководитель региона.

Александр Климочкин рассказал о задачах, которые стоят перед Минфином. По его словам, одно из ключевых направлений — увеличение доходов региона. Именно от возможностей республики напрямую зависит благополучие граждан. Кроме того, за последние годы республика значительно укрепила свою бюджетную обеспеченность и занимает сейчас по этому показателю 37 место в России.

Активно идет и работа по привлечению федеральных средств, с 2017 года их объем вырос в 5 раз. Расходы на образование, физкультуру, спорт увеличились более чем в 2,5 раза, на здравоохранение — в 3 раза, социальную защиту — в 1,5 раза. Более чем в два раза сократился уровень долговой нагрузки бюджета.

Также Александр Климочкин отметил, что более 10 млрд рублей ежегодно предусматривается для реализации нацпроектов, из них 30% — это средства региональной казны. Сообщил он и о том, что в 2023 и 2024 годах Карелия вошла в перечень регионов, которым федеральный центр списал часть бюджетных кредитов в связи с эффективной реализацией инфраструктурных проектов.