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Ветер и мороз придут в Карелию 6 марта

Новости. Погода
17:00, 05 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на субботу.

Ночью 6 марта в Петрозаводске ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Днем будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, днем южный порывистый.

Температура воздуха ночью составит -14, -16°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем падать.

По Карелии ночью небольшая облачность, без существенных осадков. Днем облачно, в большинстве районов пройдет небольшой, по западным районам умеренный снег. Днем местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный умеренный, днем южный, юго-восточный порывистый, вечером по западным районам местами до сильного.

Температура воздуха ночью -12, -17°С, при прояснениях местами похолодает до -24°С, днем -2, -7°С, местами до -12°С.

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