"Чертовски" большие деньги попросил лжеэкстрасенс за изгнание демонов у жительницы Петрозаводска

Лжеэкстрасенс запросил у 43-летней жительницы Петрозаводска 666 666 рублей за изгнание демонов, сообщили МВД Карелии.

Женщина увидела в интернете рекламу одного сайта, якобы оказывающего экстрасенсорные услуги. После того, как она зарегистрировалась, ввела свои паспортные данные и номер телефона, с ней связалась незнакомка, которая представилась потомственной ведьмой.

Мнимый экстрасенс внушила клиентке, что ее личные невзгоды и проблемы со здоровьем связаны с тем, что петрозаводчанку окружают демоны. Звонившая пообещала все это исправить и изгнать бесов. Заставив женщину совершить три денежных перевода общей суммой 232 666 рублей, аферистка исчезла.

Через некоторое время "ведьма" вновь вышла на связь. Объясняя ситуацию, та пояснила, что ее сил не хватает для оказания полной помощи жительнице Карелии, необходимо привлечь другого специалиста.

Второй "экстрасенс" почувствовал еще больше демонов и согласился избавить от них за 666 666 рублей. После чего местная жительница поняла, что с ней общаются аферисты.

Сейчас проводится проверка по заявлению, по результатам которой будет принято процессуальное решение.