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"Чертовски" большие деньги попросил лжеэкстрасенс за изгнание демонов у жительницы Петрозаводска

Новости. Общество
16:14, 01 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Kopytin Georgy
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Лжеэкстрасенс запросил у 43-летней жительницы Петрозаводска 666 666 рублей за изгнание демонов, сообщили МВД Карелии.

Женщина увидела в интернете рекламу одного сайта, якобы оказывающего экстрасенсорные услуги. После того, как она зарегистрировалась, ввела свои паспортные данные и номер телефона, с ней связалась незнакомка, которая представилась потомственной ведьмой.

Мнимый экстрасенс внушила клиентке, что ее личные невзгоды и проблемы со здоровьем связаны с тем, что петрозаводчанку окружают демоны. Звонившая пообещала все это исправить и изгнать бесов. Заставив женщину совершить три денежных перевода общей суммой 232 666 рублей, аферистка исчезла.

Через некоторое время "ведьма" вновь вышла на связь. Объясняя ситуацию, та пояснила, что ее сил не хватает для оказания полной помощи жительнице Карелии, необходимо привлечь другого специалиста.

Второй "экстрасенс" почувствовал еще больше демонов и согласился избавить от них за 666 666 рублей. После чего местная жительница поняла, что с ней общаются аферисты.

Сейчас проводится проверка по заявлению, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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Весёлый
2020-10-01 17:10:06
Надо было дальше общаться, тоже лапшу вешать, потом якобы не туда деньги выслала, в общем врать как они,но в другой плоскости...
Я так с "брокерами из Лондона" общался , наверное пол года, сразу поняв что хохлы хитрые, особенно акцент,ни с чем не спутаешь,
потом они поняли что я их в каждый раз обнадеживаю,: то "командировка", то ещё что то, и звонили просто так, поболтать...
Бездельник
2020-10-01 17:32:31
Весёлый, если вас обманывают, а вы не верите, значит вас развлекают. :)
Бездельник
2020-10-01 16:46:32
Быть легковерным — глупо и опасно, И легковерье — это путь страданий. Но видеть без разумных оснований Кругом обман — не менее ужасно.(Лопе де Вега) Долго до местной жительницы доходило, что её дурачат.
Гость
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