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Названы семь преимуществ подземного паркинга

Новости. Экономика
13:00, 27 Августа 2020
фото: © "Век"
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Тот, кто каждый день ищет: где припарковать  свой автомобиль, знает цену хорошего паркинга.

В городе их немного. Еще меньше – в  жилых комплексах. И лишь единицы новостроек обустроены подземным паркингом. Такие жилые комплексы возводит строительная компания "Век" в центре Петрозаводска и микрорайоне Древлянка.

Подземный паркинг – это  территория под зданием для стоянки автомобилей, оборудованная  вентиляцией и электроснабжением для безопасного хранения транспортных средств.

Преимущества подземного паркинга

Свободная дворовая территория. Кто из нас не хотел бы двор без машин? Уютная, тихая территория с детской площадкой, местами отдыха и ландшафтным дизайном. Всё это доступно, если вы выбираете престижный жилой комплекс с подземной парковкой от строительной компании "Век".

Система умного подземного паркинга распознает гос. номер автомобиля  и пропускает на парковку только транспортные средства жителей.

На парковку уходит минимум времени, с учетом того, что за вами закреплено собственное машино-место.

Достаточно широкие проезды и машино-места дают пространство для маневра и комфортной парковки автомобиля.

В паркинге на автомобиль не воздействуют погодные факторы. Машина остается чистой. Зимой автомобиль не нужно прогревать утром или откапывать из-под снега. Температура в паркинге редко опускается ниже 8°С.  Как следствие  увеличивается срок службы автомобиля.

Подземный паркинг – закрытая, охраняемая территория, оборудованная видеокамерами и системами пожаротушения. Ваш автомобиль в полной безопасности!

Мнение специалиста

ТУРКОВ Алексей Юрьевич
Главный инженер АО "СЗ "Строительной компания "Век"

"Подземный паркинг – сложное инженерное сооружение, сопоставимое с домом и даже превосходящее его в ряде технических решений.

Паркинг заглублен, что требует особого внимание к гидроизоляции стен – это и специальный класс бетона, и оклеечная гидроизоляции. Чаще всего над паркингом находится дворовая территория и детская площадка. Поэтому толщина перекрытия монолитного водонепроницаемого бетона не менее 300 мм.

Количество парковочных мест занимает всего лишь 60% от общей площади паркинга. Остальная площадь приходится на проезды, выезды, вентиляционные камеры и другие сопутствующие сооружения.

У нас надежная система пожарной безопасности, лестничные клетки для эвакуации людей, мощная система приточно-вытяжной вентиляции. Размер вентилятора составляет 3 на 3 метра. Спринклерная система пожаротушения позволяет "накрыть" облаком мелких водных капель всю парковку в считанные секунды. Также предусмотрены элементы для локального устранения возгорания. Электрика, аварийная автоматика, слаботочные сети, которыми опоясана вся территория паркинга, – исключают возможность внештатных ситуаций".

Если вы в поиске квартиры и хотите избавиться от переживаний о парковке, то новостройки с подземным паркингом от строительной компании "Век" являются для вас идеальным выбором. В сентябре действует специальное предложение на подземный паркинг в ЖК "Симфония": беспроцентная рассрочка, первоначальный взнос от 50 000 рублей. Возможна отсрочка платежа до 4 месяцев. Количество мест по акции ограничено.

Выбрать квартиру вы можете на сайте vek-kvartira.ru

Узнать стоимость и выбрать парковочное место можно по ссылкам:

Жилой комплекс "Симфония" (пер. улиц. Анохина/Гоголя)

Жилой комплекс "Жемчужина (Древлянская наб.20)

Жилой комплекс "Каскад" (микрорайон Древлянка-9, строительный дом №9)

Телефон офиса продаж 33-00-43.

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