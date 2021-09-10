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С начала года 83 недобросовестных потребителя электроэнергии привлечены к административной ответственности

Новости. Общество
11:00, 14 Сентября 2021
фото: © Карельский филиал «Россети Северо-Запад»

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Вмешательство в работу приборов учета, установка магнита, подключение энергопринимающих устройств, минуя приборы учета, отсутствие договора энергоснабжения — все это незаконные способы сэкономить на плате за электроэнергию.

Также незаконны установка и использование «заряженных» электросчетчиков. Приборы с встроенными устройствами, позволяющими искажать результаты измерения количества потребленной электроэнергии, активно предлагаются в сети Интернет (они еще называются модифицированными, хитрыми, экономными, счетчиками с обратной связью).

Обнаружить их специалистам компании не составляет труда. Попытки незаконной экономии на плате за электроэнергию имеют серьезные последствия: повышенные счета за неучтенные объемы электроэнергии и административная ответственность. Кроме того, воровство электроэнергии может быть квалифицировано как уголовно наказуемое деяние (статье 165 УК РФ).

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» по каждому такому случаю направляет заявления в полицию. С начала года к административной ответственности привлечено 83 нарушителя. Помимо оплаты безучетного потребления электроэнергии граждан ждал еще и штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

С 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии перешла к гарантирующим поставщикам (в многоквартирных домах) и сетевым организациям (во всех остальных случаях). С момента подключения и допуска в эксплуатацию нового прибора учета показания прежнего счетчика, установленного потребителем, уже не учитываются. В этой связи любителям незаконно сэкономить следует задуматься, а стоит ли подвергать себя риску и устанавливать «заряженный счетчик», если воспользоваться им вряд ли удастся?

Напоминаем, обо всех случаях воровства электроэнергии, незаконных подключениях можно сообщить по телефону доверия Карельского филиала (8142) 59-90-90 — круглосуточно, бесплатно, конфиденциально.

 
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