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«87 лет обнулить невозможно»: Александр Ширвиндт уходит с поста худрука Театра сатиры

Новости. Культура
19:30, 27 Сентября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры.

Об этом он сообщил в понедельник ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в театре.

«Во избежание уже возникших кривотолков и домыслов спешу сообщить, что ровно 20 лет и 7 месяцев назад я по просьбе труппы и с благословения мэрии взялся везти этот воз, который и везу, — продолжил Александр Ширвиндт. - Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность».

Он уточнил, что уже отправил соответствующее заявление в Департамент культуры.

Артист добавил, что хотел бы продолжить сотрудничество с театром. «Конечно, мечтается еще появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента, который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром», — сказал Александр Ширвиндт.

Александру Ширвиндту 87 лет. Он — советский и российский актер, театральный режиссер, педагог, писатель, с 2000 года — художественный руководитель Московского театра сатиры. Ширвиндт — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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Комментарии

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Андрей Власков
2021-09-27 20:46:20
И то молодец .
Неравнодушный
2021-09-27 20:44:13
Молодец, умеет и над собой посмеяться. За это его и любят.
Гость
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