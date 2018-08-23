87-летний актер Иван Краско бросил 27-летнюю жену

Давно ходившие в Сети слухи подтвердились: 87-летний актер Иван Краско объявил о расставании с 27-летней супругой Натальей Шевель.

Пара не живет вместе уже около трех месяцев, пишет Lady. В комментарии "Комсомольской правде" Краско назвал развод с молодой женой неизбежным и намекнул, что одна из причин расставания — нежелание Натальи иметь детей в браке с ним.

"Брак с Натальей Александровной — это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги. К тому же, она с самого начала категорически была против ребенка. Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил", — отметил Иван Краско.

Кроме того, актер сообщил, что собирается вернуться к своей бывшей жене Наталье Вяль, с которой он жил в браке с 2001 по 2011 год. У пары двое общих детей.

"Наталья Николаевна [Вяль] сказала, что не против, чтобы я вернулся в семью. Наталья Александровна [Шевель] знает об этом. Для меня вопрос с Натальей Николаевной практически решен. Я вернусь к матери своих детей, ведь это для меня сейчас самое важное", - сказал он.

На вопрос издания о том, почему он развелся с экс-супругой, Краско ответил, что Вяль познакомилась с другим мужчиной и настояла на расторжении брака. Актер отметил, что не считает это изменой, потому что в результате Наталья "признала свою ошибку" и назвала его "лучшим мужчиной" в своей жизни. Иван также добавил, что они с экс-женой до сих пор обвенчаны.

Иван Краско женился на своей коллеге Наталье Шевель в 2015 году. Из-за большой разницы в возрасте супругов к паре с самого начала было приковано много внимания. Актер ранее был женат три раза.