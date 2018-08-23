Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 23 Августа 2018
фото: Scanpix

87-летний актер Иван Краско бросил 27-летнюю жену

По теме

ФОТО: Голая звезда "Дома-2" красит волосы в бомбический цвет
23.08.18 21:30
Центробанк отложил покупку валюты
23.08.18 21:05
На шоу Андрея Малахова произошел скандал из-за Наташи Королевой
23.08.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Давно ходившие в Сети слухи подтвердились: 87-летний актер Иван Краско объявил о расставании с 27-летней супругой Натальей Шевель.

Пара не живет вместе уже около трех месяцев, пишет Lady. В комментарии "Комсомольской правде" Краско назвал развод с молодой женой неизбежным и намекнул, что одна из причин расставания — нежелание Натальи иметь детей в браке с ним.

"Брак с Натальей Александровной — это же был эксперимент с моей стороны! Такой педагогический ход. Я хотел ей помочь и буду помогать, пока девочка не встанет на ноги. К тому же, она с самого начала категорически была против ребенка. Я понимаю, у нас нет своего жилья и в чем-то она права. А с другой стороны, может быть, это наивно, но если бы появился ребенок, с квартирой бы я вопрос решил", — отметил Иван Краско.

Кроме того, актер сообщил, что собирается вернуться к своей бывшей жене Наталье Вяль, с которой он жил в браке с 2001 по 2011 год. У пары двое общих детей.

"Наталья Николаевна [Вяль] сказала, что не против, чтобы я вернулся в семью. Наталья Александровна [Шевель] знает об этом. Для меня вопрос с Натальей Николаевной практически решен. Я вернусь к матери своих детей, ведь это для меня сейчас самое важное", - сказал он.

На вопрос издания о том, почему он развелся с экс-супругой, Краско ответил, что Вяль познакомилась с другим мужчиной и настояла на расторжении брака. Актер отметил, что не считает это изменой, потому что в результате Наталья "признала свою ошибку" и назвала его "лучшим мужчиной" в своей жизни. Иван также добавил, что они с экс-женой до сих пор обвенчаны.

Иван Краско женился на своей коллеге Наталье Шевель в 2015 году. Из-за большой разницы в возрасте супругов к паре с самого начала было приковано много внимания. Актер ранее был женат три раза. 

По теме

ФОТО: Голая звезда "Дома-2" красит волосы в бомбический цвет
23.08.18 21:30
Центробанк отложил покупку валюты
23.08.18 21:05
На шоу Андрея Малахова произошел скандал из-за Наташи Королевой
23.08.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ни фига себе
2018-08-23 19:53:33
….бедная жена , горе то какое .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2018, 12:35
ВИДЕО: В Петрозаводске парочка занялась сексом на скамейке (+18)
17.08.2018, 16:02
В Карелии нашли мужчину, который ушел из дома в шлепках, и пропадал девять дней
16.08.2018, 16:18
Почему "Магнит" и "Лента" приостановили продажу алкоголя в Карелии
16.08.2018, 12:40
Кто поджег Успенскую церковь?
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
16.08.2018, 11:13
"Рожденный пить любить не может"

Аналитика

22.08.2018 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку"
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

День флага РФ в Петрозаводске
22.08.2018 15:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»