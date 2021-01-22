В Петрозаводске на несанкционированной акции в поддержку Навального задержан писатель и путешественник Сергей Филенко.

Известный карельский блогер, писатель и путешественник Сергей Филенко оказался задержан сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петрозаводске. Напомним, эта акция проходила 23 января на площади Кирова, на нее собрались более трехсот человек.



О своем задержании Сергей Филенко успел сообщить в социальных сетях. "А я в автозаке еду неведомо куда", - написал блогер в Facebook.

После составления протокола Сергей Филенко был отпущен на свободу.