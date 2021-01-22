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"А я в автозаке еду неведомо куда"

Новости. Общество
17:01, 23 Января 2021
фото: Валерий Поташов/Столица на Онего
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В Петрозаводске на несанкционированной акции в поддержку Навального задержан писатель и путешественник Сергей Филенко.

Известный карельский блогер, писатель и путешественник Сергей Филенко оказался задержан сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петрозаводске. Напомним, эта акция проходила 23 января на площади Кирова, на нее собрались более трехсот человек.  

О своем задержании Сергей Филенко успел сообщить в социальных сетях. "А я в автозаке еду неведомо куда", - написал блогер в Facebook.

После составления протокола Сергей Филенко был отпущен на свободу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-01-23 18:09:40
Персонаж из категории Я/МЫкнутых. Бесполезен для общества.
Banan
2021-01-23 18:02:47
Чем известен то?
Heart
2021-01-23 17:58:42
Kir и Mike, вы следующие на лесоповал, без очереди!
миша
2021-01-23 17:34:47
И что же он такого страшного сделал, что его в автозак, как преступника?
nae
2021-01-23 18:05:10
миша, а страшное то, что пошёл вопреки воли власти. Сказано не ходить, а он пришёл, значит не соблюдает постановление, значит вольнодумец и потенциальный преступник. "Сначала он играет джаз, а завтра родину продаст". Да ладно митинг, сейчас за отсутствие маски в общественном месте можно в автозак угодить. Время такое.
Сергей
2021-01-23 17:28:15
Имеет право выходить где и когда ему угодно .
кир
2021-01-23 17:34:29
Сергей, а ты, чего не вышел, храбрый подстрекатель?
Сергей
2021-01-23 17:39:13
кир, так я не за Навального , а за перемены .
Mike
2021-01-23 17:22:18
Почему неведомо? Очень даже ведомо! Куда напрашивался, туда и едешь!
кир
2021-01-23 17:47:29
Mike, поддерживаю, молодец. :)
однозначно
2021-01-23 17:12:58
Очередной бездельник в колготках и серьгой в ухе.
Off
2021-01-23 17:58:48
однозначно, да да , точно ...ты в колготках и с серьгой в ухе ! Ма лад ца .!!!
кир
2021-01-23 17:26:19
однозначно, так точно. На лесоповал его.
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