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Вам нужны 10-дневные новогодние каникулы? (ОПРОС)

Новости. Общество
08:40, 22 Ноября 2022
фото: © freepik

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В Совете Федерации планируют сделать новогодние каникулы на день длиннее.

Каждый год в декабре чиновники поднимают вопрос о продолжительности новогодних каникул. Депутаты то предлагают новогодний отдых сделать 10-дневным, то разбить его на две части, то сократить…

В этом году в очередной народные избранники под елочку решили обсудить вопрос о количестве дней, которые предоставить россиянам для отдыха на новогодние праздники.

Так, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин предложил сделать 31 декабря праздничным днем, тем самым удлинив новогодние каникулы.

Мы решили поинтересоваться у читателей: а вам нужны 10-дневные новогодние каникулы?

Ответить на вопрос можно здесь.

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