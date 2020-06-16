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А вы пойдете голосовать по поправкам в Конституцию? (ОПРОС)

Новости. Политика
08:05, 17 Июня 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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"Столица на Онего" решила спросить у своих читателей, собираются ли они участвовать в Общероссийском голосовании по изменению Конституции.

Совсем скоро состоится Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию. Досрочное голосование начнется с 25 июня, официальным днем проведения мероприятий станет 1 июля.

В настоящее время по всей стране под эгидой властей идет массированная агитационная кампания, призывающая граждан проголосовать и поддержать поправки. Одновременно оппозиция предлагает либо проголосовать против новых конституционных норм, либо отказаться от голосования, называя это активным бойкотом.

Пока политологи и социологи делают прогнозы явки и результатов, "Столицв на Онего" решила провести опрос среди своих читателей, жителей Карелии, будут ли они участвовать в голосовании, и какую позицию займут – за или против.

Проголосовать можно здесь.

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