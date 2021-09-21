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Абоненты МегаФона из Карелии стали проводить больше времени онлайн за рубежом

Новости. Общество
16:42, 01 Октября 2021
фото: © freepik

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Летом 2021 года жители Карелии выезжали за границу в два раза реже, чем два года назад, при этом мобильную связь в роуминге стали использовать активнее.

К таким выводам пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные о путешествиях абонентов из Карелии за рубеж.

За три летних месяца текущего года количество мегабайт, скачанных в среднем одним абонентом, увеличилось в сравнении с 2019 годом в 1,3 раза — жители Республики привыкли быть всегда онлайн в родном регионе и предпочли оставаться на связи во время путешествий. Активнее всего интернетом пользовались туристы в Турции. В среднем, путешественники на Средиземноморье использовали по 200 Мб трафика, то есть могли отправить или получить 2000 фотографий в мессенджерах или поговорить 30 минут по видеосвязи.

Самые популярные страны для летнего отдыха у абонентов МегаФона из Карелии в последние три года – это Турция, Финляндия и Беларусь. Чуть менее одного процента абонентов-путешественников посетили страны, находящиеся на расстоянии 10-14 тысяч километров от нашего региона: Панаму, Танзанию, Мексику, Бразилию, Кот-Д'ивуар, Венесуэлу, Австралию, Эквадор и Чили.

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