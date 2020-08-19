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Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате

Новости. Общество
15:45, 20 Августа 2020
фото: © Tele2
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Tele2 проанализировала работу сервиса "Автоплатеж".

За 7 месяцев 2020 года количество пользователей увеличилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты могут настроить автоплатеж по сумме абонентской платы, по определенному временному периоду или по порогу баланса.

Tele2 зафиксировала рост популярности услуги "Автоплатеж". Это удобный и безопасный сервис, который позволяет настроить автоматическое пополнение счета мобильного телефона с банковской карты без комиссии. За 7 месяцев 2020 года количество подключений опции выросло в 2 раза год к году.

Такой существенный рост обусловлен активным развитием платформы Tele2Pay. В этом году сервис был усовершенствован – клиенту больше не нужно настраивать сумму и дату списания денежных средств за тариф. Платформа Tele2Pay автоматически выяснит эти параметры и обеспечит пополнение баланса на сумму абонентской платы. Для подключения услуги нужно привязать банковскую карту в личном кабинете на сайте или в приложении "Мой Tele2".

Помимо автоплатежей по абонентской плате, клиенты также могут настроить пополнение счета по временному периоду, например, ежедневно, еженедельно или ежемесячно, а также по порогу баланса ниже суммы, установленной абонентом (если баланс становится ниже этой суммы, срабатывает пополнение). Последняя опция удобна для дополнительных услуг или тарифа c посуточной оплатой. Если в прошлом году распределение автоплатежей по периоду и по порогу составляло 55% и 45% соответственно, то в 2020 году абсолютным лидером по подключениям стало пополнение по абонентской плате. Доля таких автоплатежей превышает 80% от новых подключений услуги и продолжает расти. Далее по популярности следует пополнение счета по временному периоду с показателем 10%-12%, и замыкает тройку автоплатеж по порогу баланса.

При подключении услуги "Автоплатеж" в рамках программы "Выгодно вместе" абонент может сэкономить на ежемесячных платежах за связь до 20%. Чтобы получить скидку, нужно в личном кабинете или приложении "Мой Tele2" создать группу от трех до пяти пользователей, подключить услугу "Автоплатеж" для каждого номера и своевременно вносить абонентскую плату. Так, скидка для каждого из трех номеров составит 5%, для четырех – 10%, а для пяти участников – 15%. Если в рамках услуги "Автоплатеж" привязана карта Visa, предоставляется дополнительная скидка в 5%, которая суммируется с групповой. Таким образом, каждый участник программы может получить выгоду до 20%.

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