«Абсолютно убитая территория»: гиду стало стыдно перед туристами за состояние горы Сампо в Карелии (ФОТО)

Гид по Карелии рассказала, в каком ужасном состоянии сейчас находится гора Сампо - одно из мест, куда, опасаясь несчастных случаев, продолжают возить туристов.

«Когда мне начинают рассказывать о грандиозных планах по развитию туризма в Карелии, я вспоминаю это: гора Сампо. Не ухоженная, абсолютно убитая территория, со сгнившими ступенями, отвалившимися перилами, заросшей смотровой площадкой, - написала на своей странице в соцсети гид по Карелии Юлия Андреева. - Где же вы, развивальщики? Ждем, пока будут несчастные случаи? А ведь будут.

Стыдно, ужасно стыдно перед гостями республики, за петрозаводские дороги, отсутствие туалетов на трассе, отсутствие устойчивой мобильной связи в населенных пунктах Карелии и за убитое Сампо. Год Карельских Рун, друзья. С праздником нас».

Юлия Андреева разместила фото с субботника на горе Сампо, который устроили гости из Ярославля.

«Спасибо огромное педагогам из Ярославля, которые приехали и провели субботник, убрали наш бардак, сами-то мы это сделать не в состоянии. Осталось дождаться сибиряков - пусть лестницы отремонтируют, может нашим властям стыдно станет? Хотя о чем это я...».

Размещая пост отчаяния, Юлия Андреева отметила главу Карелии Артура Парфенчикова, чтобы глава республики смог прочитать ее запись.