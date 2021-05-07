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«Абсолютно убитая территория»: гиду стало стыдно перед туристами за состояние горы Сампо в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
12:42, 08 Мая 2021
фото: Юлия Андреева / https://www.facebook.com/profile.php?id=100042148253267
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Гид по Карелии рассказала, в каком ужасном состоянии сейчас находится гора Сампо - одно из мест, куда, опасаясь несчастных случаев, продолжают возить туристов.

«Когда мне начинают рассказывать о грандиозных планах по развитию туризма в Карелии, я вспоминаю это: гора Сампо. Не ухоженная, абсолютно убитая территория, со сгнившими ступенями, отвалившимися перилами, заросшей смотровой площадкой, - написала на своей странице в соцсети гид по Карелии Юлия Андреева. - Где же вы, развивальщики? Ждем, пока будут несчастные случаи? А ведь будут.

Стыдно, ужасно стыдно перед гостями республики, за петрозаводские дороги, отсутствие туалетов на трассе, отсутствие устойчивой мобильной связи в населенных пунктах Карелии и за убитое Сампо. Год Карельских Рун, друзья. С праздником нас».

Юлия Андреева разместила фото с субботника на горе Сампо, который устроили гости из Ярославля.

«Спасибо огромное педагогам из Ярославля, которые приехали и провели субботник, убрали наш бардак, сами-то мы это сделать не в состоянии. Осталось дождаться сибиряков - пусть лестницы отремонтируют, может нашим властям стыдно станет? Хотя о чем это я...».

Размещая пост отчаяния, Юлия Андреева отметила главу Карелии Артура Парфенчикова, чтобы глава республики смог прочитать ее запись.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Турист
2021-05-08 14:56:42
Наоборот! Отлично! Надо только иностранных туристов туда возить и водить! В Европе такого уже давно нет! Пусть будет наша "достопримечательность" ,которую с "трудом сохранили"...вот мол, смотрите!
Valentina Vonti
2021-05-08 14:27:27
Молодцы туристы-развивают туризм в Карелии,а Минприроды некогда.
dimchik19725
2021-05-08 14:08:11
На ютубе туристы уже этим возмущались.. А ещё верёвочкам на ветках деревьев и вместо верёвочек пакетах и медицинских масок..
Testing Student
2021-05-08 13:30:09
Это все навальнята развалили
Гость
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