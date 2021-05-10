Реклама на сайте
Прислать новость
Голодный медведь бродит у вокзала на севере Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 07:15
Массовая стрельба в школе произошла в Казани 16
Сегодня 12:30
Пропавший без вести министр вышел из леса сам 6
10.05.2021 19:40
Уснувший за рулем молодой водитель устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии
Сегодня 10:34
В Петрозаводске нашли тело на пожаре, куда не доехала попавшая в ДТП пожарная машина
Сегодня 06:40

Абсолютный чемпион Карелии по бодибилдингу проверил на прочность кандидата на пост главы Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Политика
15:41, 11 Мая 2021
фото: Владимир Виноградов / ВК
Загрузка...

Чемпион по бодибилдингу Владимир Виноградов провел тренировку с кандидатом на пост главы Петрозаводска Владимиром Любарским.

Об этом Владимир Виноградов сообщил на своей странице в соцсети.

«На выходных проверил на прочность и провёл персональную тренировку с кандидатом в градоначальники, в сити- менеджеры, в мэры нашего города Петрозаводска Владимиром Любарским. Владимир уже многого достиг, скинув достаточно лишнего веса, и в целом форма неплохая, но ещё есть, над чем работать! Самое главное, что есть характер и настрой дальше улучшаться и прогрессировать! Работаем», — заявил Виноградов.

Напомним, на завтрашней сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначат нового сити-менеджера карельской столицы: им станет либо Владимир Любарский, либо Игорь Корсаков.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-05-11 16:34:22
Еще в 90-е мускулы (об оружии не говорю) были самым главным аргументом.
однозначно
2021-05-11 16:10:47
Потомушто в хоккей играть не умеют.
бабка валентина
2021-05-11 15:54:58
Вроде как на часах и время то рабочее.
asusls
2021-05-11 16:18:00
бабка валентина, на то ты и бабка, что не видишь уже и не слышишь толком. В тексте указано, что выходные дни.
Саныч
2021-05-11 15:52:48
Пошло-поехало-посвистело)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха
Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Продали, что смогли 1
Сегодня 14:05
Новоселья на потоке и без долгов 1
Сегодня 12:13
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
04.05.2021 09:30
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»