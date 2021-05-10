Абсолютный чемпион Карелии по бодибилдингу проверил на прочность кандидата на пост главы Петрозаводска (ФОТО)

Чемпион по бодибилдингу Владимир Виноградов провел тренировку с кандидатом на пост главы Петрозаводска Владимиром Любарским.

Об этом Владимир Виноградов сообщил на своей странице в соцсети.

«На выходных проверил на прочность и провёл персональную тренировку с кандидатом в градоначальники, в сити- менеджеры, в мэры нашего города Петрозаводска Владимиром Любарским. Владимир уже многого достиг, скинув достаточно лишнего веса, и в целом форма неплохая, но ещё есть, над чем работать! Самое главное, что есть характер и настрой дальше улучшаться и прогрессировать! Работаем», — заявил Виноградов.

Напомним, на завтрашней сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначат нового сити-менеджера карельской столицы: им станет либо Владимир Любарский, либо Игорь Корсаков.