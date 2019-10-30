Адель поделилась секретами похудения

Адель полностью пересмотрела свой образ жизни после развода с мужем Саймоном Конеки.

Звездная блондинка посвятила себя тренировкам и совершенствованию фигуры, пишет Cosmopolitan.

Адель начала новую жизнь и похудела на восемь килограммов. Впервые оценить постройневшую фигуру певицы звездные коллеги смогли на дне рождения рэпера Дрейка. Британка пришла на вечеринку в откровенном облегающем платье, подчеркивающем ее новый образ.

Секретами совершенствования фигуры девушка поделилась со своими близкими друзьями. Она рассказала, что достичь таких блистательных результатов ей удалось благодаря постоянным занятием пилатесом. Тренироваться Адель начала ходить еще прошлой весной, а чтобы эффект был наиболее явным, британка наняла личного инструктора.

Певица утверждает, что не пропустила ни одной тренировки. По словам друзей Адель, она стала более дисциплинированной и бесконечно преданной новому режиму.

В начале тренировок у Адель было много сомнений. Она не знала, подойдут ли ей тренировки и новый режим, сможет ли она преодолеть себя и избавиться от лишнего веса. Однако по мере улучшения ее самочувствия все сомнения отпали.

Адель посещала тренировки вместе с подругой – актрисой Айдой Филд. Девушки мотивировали успехами друг друга. Это помогло не бросить всё на полпути к цели.