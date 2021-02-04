Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жители нового микрорайона Петрозаводска забили канализацию тряпками и памперсами 6
04.02.2021 16:15
"Ковидные пальцы": назван необычный симптом COVID-19
04.02.2021 19:40
Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с перевозкой коронавирусной больной из Сегежи в Петрозаводск
04.02.2021 16:45
Кроссовер наехал на сугроб и перевернулся в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
04.02.2021 16:53
Названа уникальная особенность коронавируса 1
04.02.2021 22:00

Администрация главы Карелии готова закупить четыре венка к Вечному огню за 90 тыс. рублей

Новости. Общество
14:17, 05 Февраля 2021
фото: © Правительство Карелии
Загрузка...

Центр организации закупок и мониторинга в сфере экономики сообщил о намерении приобрести нескольких венков для возложения к мемориальному комплексу "Вечный огонь".

На сайте госзакупок опубликована информация о поставке венков для возложения к мемориальному комплексу "Вечный огонь". Заказчиком процедуры выступает администрация главы Карелии. Максимальная цена контракта составляет 90 тыс. рублей. Средства на приобретение венков пойдут из карельского бюджета.

В техническом задании указано, что губернаторская администрация намерена приобрести четыре натуральных венка.

"Венок должен иметь овальную форму, полностью заполненную свежим хвойным лапником и живыми цветами красного цвета (гвоздика, роза), декоративной зеленью (аспидистра, рускус). Венок должен быть собран на жестком металлическом каркасе, невидимом с лицевой стороны, и без фиксирующей подставки", - говорится в документации.

Указано, что венки должны быть в высоту не менее 150 см. и не более 170 см., а в ширину - не менее 80 см. и не более 100 см. в самой широкой их части.

Они должны быть украшены лентой цветов карельского флага с надписью: "Героическим защитникам Родины от жителей Республики Карелия".

В состав венка входят еловый лапник в качестве основы, а также красные розы (70-75 шт.), красные гвоздики (70-75 шт.), аспидистра (15-20 шт.) и рускус (30-35 шт.).

"Цветы должны быть свежими, чистыми, в неповрежденном виде, иметь эстетичный вид", - говорится в техзадании.

Исполнитель будет обязан привезти венки к мемориалу "Вечный огонь" в Петрозаводске в дни проведения официальных мероприятий по заявке заказчика.

Ранее сообщалось, что руководитель аэропорта "Петрозаводск" получил предупреждение от прокурора за странную закупку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Zim
2021-02-05 14:25:02
А на свои жаба душит купить?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
31.01.2021, 17:51
Как в Петрозаводске прошла несанкционированная акция в поддержку Навального (ФОТОРЕПОРТАЖ)
31.01.2021, 13:25
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска
31.01.2021, 14:42
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:55
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме
Сегодня 13:50
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 6
04.02.2021 14:54
"Толпы не было"
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея – 2021": работа над созданием скульптур
04.02.2021 14:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»