Администрация главы Карелии готова закупить четыре венка к Вечному огню за 90 тыс. рублей

Центр организации закупок и мониторинга в сфере экономики сообщил о намерении приобрести нескольких венков для возложения к мемориальному комплексу "Вечный огонь".

На сайте госзакупок опубликована информация о поставке венков для возложения к мемориальному комплексу "Вечный огонь". Заказчиком процедуры выступает администрация главы Карелии. Максимальная цена контракта составляет 90 тыс. рублей. Средства на приобретение венков пойдут из карельского бюджета.

В техническом задании указано, что губернаторская администрация намерена приобрести четыре натуральных венка.

"Венок должен иметь овальную форму, полностью заполненную свежим хвойным лапником и живыми цветами красного цвета (гвоздика, роза), декоративной зеленью (аспидистра, рускус). Венок должен быть собран на жестком металлическом каркасе, невидимом с лицевой стороны, и без фиксирующей подставки", - говорится в документации.

Указано, что венки должны быть в высоту не менее 150 см. и не более 170 см., а в ширину - не менее 80 см. и не более 100 см. в самой широкой их части.

Они должны быть украшены лентой цветов карельского флага с надписью: "Героическим защитникам Родины от жителей Республики Карелия".

В состав венка входят еловый лапник в качестве основы, а также красные розы (70-75 шт.), красные гвоздики (70-75 шт.), аспидистра (15-20 шт.) и рускус (30-35 шт.).

"Цветы должны быть свежими, чистыми, в неповрежденном виде, иметь эстетичный вид", - говорится в техзадании.

Исполнитель будет обязан привезти венки к мемориалу "Вечный огонь" в Петрозаводске в дни проведения официальных мероприятий по заявке заказчика.

Ранее сообщалось, что руководитель аэропорта "Петрозаводск" получил предупреждение от прокурора за странную закупку.