Руководитель аэропорта "Петрозаводск" получил предупреждение от прокурора за странную закупку

Карельская транспортная прокуратура проверила аэропорт "Петрозаводск", для которого пытались закупить миллионы литров питьевой воды.

9 октября 2020 года республиканское бюджетное учреждение "Аэропорт "Петрозаводск" заключило с индивидуальным предпринимателем Ариной Марковой договор на поставку питьевой воды в объеме – и вот тут внимание! – более 9,6 тысячи кубометров (это 9,6 миллиона литров!). Такие цифры указаны в официальном ответе министра финансов Карелии Елены Антошиной на обращение депутата Законодательного собрания республики Евгения Ульянова, который попросил надзорные органы провести проверку обоснованности бюджетных трат на эту закупку.

Копия этого ответа имеется в распоряжении редакции "Столицы на Онего", и в нем утверждается, что заключенный бюджетным учреждением договор был в итоге расторгнут. Правда, причины отказа от поставки 9,6 миллиона литров питьевой воды министр финансов Карелии предпочла в письме депутату не указывать.

Интересно, что отказ бюджетного учреждения от закупки миллионов литров питьевой воды совпал с проверкой, которую инициировал депутат республиканского парламента Евгений Ульянов. Ее проводила Северо-Западная транспортная прокуратура, и вот, что ей удалось выяснить.

"В процессе исполнения контракта учреждением ("Аэропорт "Петрозаводск" – прим. "Столицы на Онего") оценено фактическое водопотребление и установлено, что объем, предусмотренный контрактом, многократно превышает нужды аэропорта (выделено автором). В связи с отсутствием потребности воды в объемах, определенных условиями контракта 2 декабря 2020 года принято решение о расторжении контракта по соглашению сторон в соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 8 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В связи с расторжением контракта аэропорту уменьшена сумма финансирования до размера оплаты по контракту в соответствии с фактически поставленным объемом воды", – говорится в письме заместителя Северо-Западного транспортного прокурора Евгения Пузанова депутату карельского парламента Евгению Ульянову.

Подробнее о странной закупке читайте здесь.