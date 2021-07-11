Администрация города бумажников в Карелии будет вынуждена обеспечить население чистой водой

Верховный суд Карелии отклонил апелляцию кондопожской мэрии на решение суда, обязавшего районные власти обеспечить население Кондопоги чистой водой, сообщили в прокуратуре республики.

Верховный суд Республики Карелия оставил без изменений решение Кондопожского городского суда, обязавшего администрацию Кондопожского района обеспечить население города чистой питьевой водой до 2023 года включительно.

Напомним, в 2020 году в результате проверки кондопожской прокуратуры выяснилось, что питьевая вода, поступающая в квартиры кондопожан, не соответствует действующим нормам по цветности и окисляемости.

При этом в настоящее время на территории Кондопожского района реализуется инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения на 2017–2021 годы. Согласно Плану мероприятий, в Кондопоге на период 2019–2025 годов предусмотрены мероприятия по реконструкции очистных сооружений. Однако администрация района не заложила в бюджет муниципальные средства на указанные цели.

В результате прокурор обратился в суд с иском, и Кондопожский городской суд обязал районные власти обеспечить население чистой водой до 2023 года.

Не согласившись с решением суда, администрация района обжаловала его в Верховный Суд Республики Карелия. Однако он оставил решение нижестоящей инстанции без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.