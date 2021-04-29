Суд обязал администрацию города бумажников в Карелии дать населению чистую воду

Кондопожский городской суд обязал администрацию города бумажников провести к 2023 году реконструкцию местных очистных сооружений, сообщается на сайте судебной инстанции.

Кондопожский городской суд обязал районную администрацию в срок до 2023 года включительно обеспечить горожан питьевой водой надлежащего качества, произведя реконструкцию очистных сооружений Кондопоги.

Кондопожские очистные сооружения были введены в эксплуатацию 37 лет назад на острове озера Нигозера, вдали от жилой части города. Их пропускная способность составляет 20 тысяч кв.м/сутки.

Ранее в ходе проверки, которую провела прокуратура Кондопожского района, выяснилось, что качество питьевой воды в городском водопроводе не соответствует действующим нормам по цветности и перманганатной окисляемости.

Согласно действующему законодательству обеспечение подачи воды в границах поселения должно быть организовано органом местного самоуправления. Подаваемая вода должна соответствовать всем нормативам, быть безопасной и безвредной.

Не проведение работ по реконструкции очистных сооружений создает угрозу жизни и здоровью населения Кондопоги.

Решение суда не вступило в законную силу.