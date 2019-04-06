Администрация Кондопожского района расторгла трудовой договор с директором газеты "Новая Кондопога"

Основной причиной расторжения трудового договора с Юлией Шевчук стала экономическая ситуация на предприятии - снижение доходов газеты и ее тиража.

Администрация Кондопожского района накануне сообщила о расторжении трудового договора с Юлией Шевчук – директором газеты "Новая Кондопога".

Ранее на сайте администрации была размещена информация о состоявшемся заседании Совета Кондопожского муниципального района, где рассматривался вопрос об экономической деятельности газеты. 1 марта состоялось заседание балансовой комиссии, на которой рассматривалась бухгалтерская отчетность МУП РГ "Новая Кондопога" за 2018 год.

Согласно бухгалтерской отчетности, редакция по основному виду деятельности получила убыток в размере 351 тысяч рублей (подготовка и реализация печатной продукции). Прибыль за 2018 год составила 119 тысяч рублей и в целом была обусловлена разовыми поступлениями средств, сообщается на сайте администрации района. Кроме того, было отмечено снижение выручки и доходов от подписки и реализации газет, снижение тиража и увеличение себестоимости продукции.

По информации администрации Кондопожского района, она оказывает существенную помощь газете – оплачивает публикацию нормативно-правовых актов, бесплатно предоставляет помещение. Кроме этого, "неоднократно направляла рекомендации по выходу из трудной экономической ситуации и осуществляла другие меры с целью не допустить попадания редакции в банкротство в связи с убытками по основным видам деятельности".

"Администрацией Кондопожского муниципального района неоднократно запрашивались финансовые документы для контроля ситуации, но в полном объеме они не были получены, - сообщается на официальном сайте. - В апреле 2018 года администрация Кондопожского муниципального района обратилась в надзорные органы с просьбой проверить финансово-экономическую деятельность руководителя предприятия. В ходе проверки в действиях руководителя МУП РГ "Новая Кондопога" были обнаружены нарушения трудовой и финансовой дисциплины, выраженные в ненадлежащем исполнении трудового договора, заключенного между директором и администрацией Кондопожского муниципального района. В результате проверки обнаружены и подтверждены незаконно выплаченные руководителю ежемесячные и ежеквартальные премии и материальная помощь, чем причинен ущерб предприятию на сумму 192 251 рубль 61 копейка. Кроме того, проверкой было выявлено, что в условиях современного электронного документооборота бухгалтерский учет на предприятии ведется на бумажных носителях, что ограничивает прозрачность финансово-хозяйственных отношений.

По завершении проверок ОМВД России по Кондопожскому району обязал главу администрации Кондопожского муниципального района принять меры дисциплинарного воздействия в отношении Шевчук Ю.Н., допустившей нарушение трудового договора.

Учитывая все данные факты, вопрос об объявлении дисциплинарного воздействия был вынесен на рассмотрение депутатов Совета Кондопожского муниципального района".