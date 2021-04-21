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Администрация Петрозаводска объяснила, за что Путин наградил главного финансиста города

Новости. Общество
07:25, 22 Апреля 2021
фото: администрация Петрозаводска
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя главы администрации Петрозаводска – председателя комитета финансов Елены Логиновой.

Она удостоена почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Как пояснили в пресс-службе мэрии, эту награду главный финансист города получила «за многолетний добросовестный труд и успешную реализацию значимых для города проектов».

«Получение почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации» - это итог работы созданного коллектива. Рядом со мной трудятся настоящие профессионалы, которые подхватывают все инициативы и грамотно их претворяют в жизнь. Благодаря команде единомышленников на протяжении многих лет нам удается достигать значимых финансовых результатов», - цитирует пресс-служба слова Логиновой.

На официальном сайте администрации опубликован послужной список заместителя мэра и перечень ее заслуг.

Высшее профильное образование она получила в 1993 году, в администрации Петрозаводска работает с 1998 года. За 21 год муниципальной службы Логинова прошла путь от специалиста финансового управления до председателя комитета и заместителя главы города.

«В числе ее заслуг - реформирование системы управления муниципальными финансами, благодаря которому администрация не раз по итогам оценки Министерства финансов Республики Карелия становилась лучшей, разработка и внедрение нормативно-правовой базы финансовой системы, позволившей эффективно реализовать 14 муниципальных программ в сферах ЖКХ, охраны окружающей среды, культуры, образования, молодежной политики, спорта, обеспечения безопасности населения и других областей. На протяжении последних двух лет Петрозаводск побеждал в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», - пояснили в администрации Петрозаводска.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2021-04-22 09:24:29
Хорошо, что разъяснили. Нам бы нипочем самим такое не придумать...
Кляузник
2021-04-22 09:24:14
Поздравляю!
Раз не засветилась ни в одном тёмном деле, значит профессионал, а это у нас ........да ладно!
drug
2021-04-22 08:33:28
Молодец, поздравляем !!!!!
Со слов людей: действительно очень хороший и работящий человек. Так держать.
Изя
2021-04-22 08:05:45
Значит уйдёт на покой или повышение . Приставам нужен свой финансист , деньги любят тишину . :)
udo
2021-04-22 08:53:20
Изя, завидуешь. И вечный бой, покой нам только снится. :)
Изя
2021-04-22 09:07:10
udo, я ж не финасист . чтобы ей завидовать ))) тебе завидую )))
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