Администрация Петрозаводска объяснила, за что Путин наградил главного финансиста города

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя главы администрации Петрозаводска – председателя комитета финансов Елены Логиновой.

Она удостоена почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации».

Как пояснили в пресс-службе мэрии, эту награду главный финансист города получила «за многолетний добросовестный труд и успешную реализацию значимых для города проектов».

«Получение почетного звания «Заслуженный экономист Российской Федерации» - это итог работы созданного коллектива. Рядом со мной трудятся настоящие профессионалы, которые подхватывают все инициативы и грамотно их претворяют в жизнь. Благодаря команде единомышленников на протяжении многих лет нам удается достигать значимых финансовых результатов», - цитирует пресс-служба слова Логиновой.

На официальном сайте администрации опубликован послужной список заместителя мэра и перечень ее заслуг.

Высшее профильное образование она получила в 1993 году, в администрации Петрозаводска работает с 1998 года. За 21 год муниципальной службы Логинова прошла путь от специалиста финансового управления до председателя комитета и заместителя главы города.

«В числе ее заслуг - реформирование системы управления муниципальными финансами, благодаря которому администрация не раз по итогам оценки Министерства финансов Республики Карелия становилась лучшей, разработка и внедрение нормативно-правовой базы финансовой системы, позволившей эффективно реализовать 14 муниципальных программ в сферах ЖКХ, охраны окружающей среды, культуры, образования, молодежной политики, спорта, обеспечения безопасности населения и других областей. На протяжении последних двух лет Петрозаводск побеждал в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», - пояснили в администрации Петрозаводска.