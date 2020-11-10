Администрация Петрозаводска пытается купить для детей-сирот 34 квартиры

Власти столицы Карелии проводят аукционы по приобретению благоустроенного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Квартиры планируется купить у физических и юридических лиц для обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

В настоящее время на электронной площадке "РТС-тендер" объявлено:

- 25 аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 28 кв. м. (срок приема заявок - до 17 ноября 2020 года),

- 9 аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 25 кв. м. (срок приема заявок - до 18 ноября 2020 года).

В мэрии города разработана памятка для физических лиц - собственников жилых помещений о порядке участия в закупках в электронной формате. Документ размещен на сайте мэрии в разделе "Жилищное хозяйство".

Всего в 2020 году, с учетом выделенных бюджету Петрозаводска дополнительных средств, запланировано приобретение 88 квартир для детей-сирот. В настоящее время администрация приобрела 53 жилых помещения, 38 из них уже предоставлены.