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Администрация Петрозаводска пытается купить для детей-сирот 34 квартиры

Новости. Общество
15:08, 11 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Власти столицы Карелии проводят аукционы по приобретению благоустроенного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Квартиры планируется купить у физических и юридических лиц для обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

В настоящее время на электронной площадке "РТС-тендер" объявлено:

- 25 аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 28 кв. м. (срок приема заявок - до 17 ноября 2020 года),

- 9 аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 25 кв. м. (срок приема заявок - до 18 ноября 2020 года).

В мэрии города разработана памятка для физических лиц - собственников жилых помещений о порядке участия в закупках в электронной формате. Документ размещен на сайте мэрии в разделе "Жилищное хозяйство".

Всего в 2020 году, с учетом выделенных бюджету Петрозаводска дополнительных средств, запланировано приобретение 88 квартир для детей-сирот. В настоящее время администрация приобрела 53 жилых помещения, 38 из них уже предоставлены.

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Комментарии

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кир
2020-11-11 17:12:28
Эти квартиры отбираются потом жуликами. С полным юридическим сопровождением. Дайте Поташову задание редакционное, сколько квартир осталось у сирот, выданных в прошлые годы?
протестанутый
2020-11-11 15:50:13
Пытается.. :) Ох уж эти мастера заголовков. Заноза сегодня пыталась сходить в магазин, а потом пыталась написать кучу комментов.
zanoza
2020-11-11 17:26:29
протестанутый, а ты пытаешься из себя умного корчить, а у тебя не получается.
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