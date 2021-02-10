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Администрация предлагает жителям Петрозаводска обсудить изменения автобусного маршрута № 27

Новости. Общество
15:08, 11 Февраля 2021
фото: кадр из видео
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Принять участие в опросе на платформе «Активный горожанин» можно до 25 февраля, сообщили в администрации Петрозаводска.

В администрацию карельской столицы продолжают поступать обращения петрозаводчан и компаний-перевозчиков с просьбой внести коррективы в городские автобусные маршруты. Данные предложения регулярно рассматриваются на заседаниях Комиссии по организации транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводска.

Так, в ходе очередного обсуждения перевозчик выступил с предложением внести незначительные изменения в движение автобусов № 27. Компания предлагает продлить путь следования транспорта до улицы Чапаева. В новом варианте маршрут на участке между Детской республиканской больницей и универсамом "Находка" будет более сложным.

На пути следования автобуса № 27 появятся остановки: ул. Сыктывкарская – Торговый центр "Сигма" - ул. Сыктывкарская и далее по старому маршруту.

Администрация предлагает петрозаводчанам выразить свое мнение, касающееся возможных изменений в работе общественного транспорта. Опрос на платформе "Активный горожанин" уже стартовал и завершится 25 февраля в 17.00.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-11 15:52:01
Не можете промоделировать на компьютере элементарную задачу по оптимизации движения всего городского транспорта, а не только одного маршрута? Для чего у нас есть самобытные ПетрГУ, КНЦ РАН и городская администрация? Курсовая задача, не более того.
Os
2021-02-11 15:50:09
Тогда уж до радиозавода продлить вместо четверки.
Гость
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