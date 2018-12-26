Адвокат попросил оправдать Решетову по делу о гибели детей на Сямозере

Защитник попросил оправдать директора лагеря "Парк-отель Сямозеро" Елену Решетову по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии.

В Петрозаводском городском суде сторона защиты приступила к прениям.

По словам адвоката, в действиях Решетовой нет состава преступления, а потому суд должен ее оправдать.

В свою очередь адвокат Вадима Виноградова попросил суд смягчить наказание его подзащитному и назначить не реальное лишение свободы, а принудительные работы.

Ранее прокуратура попросила признать всех подсудимых виновными и назначить директору лагеря Елене Решетовой 9,5 лет колонии общего режима, координатору Вадиму Виноградову - 8 лет колонии общего режима, инструкторам Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову 4 и 6 лет колонии соответственно.

Врио главы карельского управления Роспотребнадзора Людмиле Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.

Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимыъ также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.