Адвокат рассказал, почему Ефремов сел за руль пьяным

Эльман Пашаев рассказал, что произошло в день аварии, разделившей жизнь актера на до и после.

В своей программе Андрей Малахов предположил, что Ефремов мог сильно напиться в день аварии из-за поступка своей дочери Анны Марии, которая незадолго до трагедии на телевидении рассказала о своей нетрадиционной ориентации, пишет "Собеседник".

Но по словам адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, это не так.

"На самом деле ему в тот вечер позвонил друг, который находится сейчас в Украине. Кстати, это известный человек, и вы его наверняка знаете. Так вот, он сообщил Ефремову, что его мать и жена попали в больницу и находятся в очень тяжелом состоянии. Так как границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет. А в тот день как раз был православный праздник. Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания", – рассказал Пашаев.

Напомним, в 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Утром стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.