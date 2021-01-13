Адвокат Шогин: в Карелии суды верят оперативным сотрудникам на слово

Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова, осужденного за дачу взяток чиновникам, рассказал, что его настораживает в деятельности судов и следствия в России.

Бизнесмен Степан Морозов, чьи интересы в суде представляет адвокат Михаил Шогин, осужден за дачу взяток чиновникам Госкомимущества. Он не признает вину, а его адвокат считает, что оглашенный приговор является необоснованным.

"Нельзя вменять человеку взятку при отсутствии самого факта передачи денег. В обществе сейчас это много обсуждается. Часто очень в последнее время суды верят оперативным сотрудникам на слово. Я с этим не согласен. Нужны объективные доказательства. Мы в 21 веке живем. Поэтому любое фактически преступление фиксируется с использованием средств слежения. Это телефон, видеокамера, данные электронной почты, мессенджеров. А если никаких таких данных в деле нет, то непонятно, как можно обвинять человека в совершении преступления через два года после этих событий", - заявил Шогин.

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