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Адвокаты председателя Петросовета Геннадия Боднарчука обжаловали продление его ареста еще на два месяца

Новости. Общество
16:33, 02 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Защитники просят освободить Геннадия Боднарчука под домашний арест либо залог в 3 миллиона рублей.

Как сообщил "Столице на Онего" один из адвокатов Геннадия Боднарчука – Артем Черкасов, они обжаловали вынесенное 16 февраля судьей петрозаводского городского суда Эдуардом Новоселовым решение о продлении ареста их подзащитного еще на два месяца, до 16 апреля включительно.

"В поданной нами апелляционной жалобе в Верховный суд Карелии мы просим назначить Геннадию Боднарчуку домашний арест либо освободить под залог в 3 миллиона рублей", - сообщил Артем Черкасов.

Как ранее мы сообщали, задержанный 17 июля 2020 года и на следующий день арестованный судом, Геннадий Боднарчук карельским Следкомом обвиняется в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Напомним также, что в минувшем феврале в отношении Геннадия Боднарчука возбуждено новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК России). По данным следствия, в 2017-2018 годах Боднарчук лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. Тем не менее, городской бюджет с марта 2016 по декабрь 2018 года оплатил ему командировочные расходы от Петросовета более чем на полмиллиона рублей. При этом в Москве Геннадий Боднарчук проживал в роскошном гостиничном номере стоимостью более 25 тысяч рублей в сутки.
По этому уголовному делу Геннадий Боднарчук, по информации Артема Черкасова, в настоящее время является подозреваемым.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-02 19:15:49
Не успел в америку сбежать .
Изя
2021-03-02 18:38:13
Каждый едрос должен сидеть в тюрьме )))) :)
театральный критик
2021-03-02 18:10:38
Явку с повинной не признал, потому и пытают как навального. А других доказательств нет. Законную командировку теперь белыми нитками присобачили. Пора в ЕСПЧ обращаться.
Koira
2021-03-02 18:10:21
Сидеть тебе гена из опг ПЖиВ долго. "Своих не бросаем")
Off
2021-03-02 17:21:03
Не поможет. Подельники уже сидят..и этот сядет.
кир
2021-03-02 18:28:00
Off, и тебя в дурку посадят. Пиши больше для диагноза.
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