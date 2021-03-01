Адвокаты председателя Петросовета Геннадия Боднарчука обжаловали продление его ареста еще на два месяца

Защитники просят освободить Геннадия Боднарчука под домашний арест либо залог в 3 миллиона рублей.

Как сообщил "Столице на Онего" один из адвокатов Геннадия Боднарчука – Артем Черкасов, они обжаловали вынесенное 16 февраля судьей петрозаводского городского суда Эдуардом Новоселовым решение о продлении ареста их подзащитного еще на два месяца, до 16 апреля включительно.

"В поданной нами апелляционной жалобе в Верховный суд Карелии мы просим назначить Геннадию Боднарчуку домашний арест либо освободить под залог в 3 миллиона рублей", - сообщил Артем Черкасов.

Как ранее мы сообщали, задержанный 17 июля 2020 года и на следующий день арестованный судом, Геннадий Боднарчук карельским Следкомом обвиняется в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Напомним также, что в минувшем феврале в отношении Геннадия Боднарчука возбуждено новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК России). По данным следствия, в 2017-2018 годах Боднарчук лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. Тем не менее, городской бюджет с марта 2016 по декабрь 2018 года оплатил ему командировочные расходы от Петросовета более чем на полмиллиона рублей. При этом в Москве Геннадий Боднарчук проживал в роскошном гостиничном номере стоимостью более 25 тысяч рублей в сутки.

По этому уголовному делу Геннадий Боднарчук, по информации Артема Черкасова, в настоящее время является подозреваемым.