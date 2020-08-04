Аэропорт "Петрозаводск" может получить в свое ведение все районные посадочные площадки

Аэропорт "Петрозаводск" должен стать федеральным казенным учреждением и получить в свое ведение сеть посадочных площадок в районах Карелии.

Такой пункт включен в программу социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.

"Подготовка документа о создании федерального казенного учреждения на базе аэропорта "Петрозаводск" и передача в его ведение посадочных площадок, расположенных на территории Республики Карелия (г. Костомукша, г. Сортавала, г. Пудож, пгт. Калевала)", - говорится в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".