Воздушные ворота карельской столицы обслужили 886 рейсов: в новогодние каникулы вводятся еще 2 дополнительных рейса

Аэропорт «Петрозаводск» обслужил 100 тысяч пассажиров в этом году

В этом году аэропорт «Петрозаводск» обслужил 100 тысяч пассажиров, сообщили в паблике Минтранса Карелии.



В этом году столицу Карелии связывали с городами России восемь авиамаршрутов — в Екатеринбург, Казань, Калининград, Магас, Минеральные Воды, Москву, Сочи, Череповец.

Подводя итоги за 12 месяцев, аэропорт «Петрозаводск» обслужил 886 рейсов и 100 тысяч пассажиров.



Как рассказали в источнике, высокую востребованность авиаперевозок зафиксировали в летний сезон. Самыми популярными направлениями стали Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Минеральные Воды, Сочи.

Для нашей республики открылись в этом году и новые направления.



Одно из них связало столицу Карелии с Екатеринбургом, второй — со столицей Ингушетии городом Магас, пассажиропоток составил на эти направления 7 215 человек.

Пик пассажиропотока пришелся на август: в этом месяце обслужили более 14,5 тысяч пассажиров.





В предновогоднее время жители выбирают следующие направления: Москва, Калининград, Сочи и Минеральные Воды. За декабрь пассажиропоток составил уже более 4,5 тысяч пассажиров.



В период новогодних каникул вводятся 2 дополнительных рейса по маршруту Петрозаводск — Екатеринбург (2 и 9 января), а рейсы по маршруту Петрозаводск — Калининград от 7 и 14 января будут выполнены на воздушных судах большей вместимости SSJ-100.



Кроме того, в настоящее время уже утверждено зимнее расписание на авиарейсы: Петрозаводск — Москва, Петрозаводск — Екатеринбург, Петрозаводск — Калининград, Петрозаводск — Минеральные Воды, Петрозаводск — Сочи.