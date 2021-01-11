Аэропорт "Петрозаводск" обслужил почти три тысячи пассажиров в зимние каникулы

Почти три тысячи пассажиров воспользовались услугами аэропорта "Петрозаводск" за первую декаду нового года, сообщает Минтранс Карелии.

В этот период авиалайнеры связывали Петрозаводск с Москвой, поясняют в министерстве.

"С 1 по 10 января 2021 года в аэропорт "Петрозаводск" из столицы России прибыли 1256 человек, еще 1379 человек в эти же дни выбрали воздушный транспорт для путешествия в Москву", - говорится в сообщении карельского Минтранса.

Сейчас из Петрозаводска выполняют авиарейсы лайнеры "Boeing–737" компании "Победа" и "Embraer-170" компании "S7 Airlines".

Ранее сообщалось, что автовокзал изменил расписание автобусов до аэропорта "Петрозаводск".