Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Умер главный травматолог Петрозаводска Олег Юрьян 2
11.01.2021 10:37
Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег 2
11.01.2021 20:40
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь 7
11.01.2021 16:25
Стало известно, как автомобилист "потерял" капот в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 7
11.01.2021 14:50
Туристы заплатили за пять дней в Карелии почти миллион рублей 11
11.01.2021 12:22

Аэропорт "Петрозаводск" обслужил почти три тысячи пассажиров в зимние каникулы

Новости. Общество
08:05, 12 Января 2021
фото: Минтранс Республики Карелия / ВК
Загрузка...

Почти три тысячи пассажиров воспользовались услугами аэропорта "Петрозаводск" за первую декаду нового года, сообщает Минтранс Карелии.

В этот период авиалайнеры связывали Петрозаводск с Москвой, поясняют в министерстве.

"С 1 по 10 января 2021 года в аэропорт "Петрозаводск" из столицы России прибыли 1256 человек, еще 1379 человек в эти же дни выбрали воздушный транспорт для путешествия в Москву", - говорится в сообщении карельского Минтранса.

Сейчас из Петрозаводска выполняют авиарейсы лайнеры "Boeing–737" компании "Победа" и "Embraer-170" компании "S7 Airlines".

Ранее сообщалось, что автовокзал изменил расписание автобусов до аэропорта "Петрозаводск".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
05.01.2021, 10:18
ГИБДД сообщила подробности смертельного ДТП в Карелии
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
05.01.2021, 15:21
Руководитель Следкома Карелии встретился с родственниками пропавшего без вести мальчика
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся

Аналитика

11.01.2021 16:06
Капитал
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:05
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
04.01.2021 10:30
"Красная зона", пустой Петрозаводск и грибное нашествие 2
30.12.2020 15:35
Чем запомнился 2020 год 6
29.12.2020 17:40
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 7
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»