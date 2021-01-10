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Автовокзал изменил расписание автобусов до аэропорта "Петрозаводск"

Новости. Общество
16:06, 11 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Расписание автобусных рейсов до аэропорта "Петрозаводск" и обратно скорректировано в соответствии с графиком прибытия и отправления авиалайнеров, сообщили в Минтранспорта Карелии.

С 11 января начало действовать обновленное расписание следования автобусов "Карелавтотранс-Сервис" 100, 112 и 117А маршрутов из Петрозаводска в одноименный аэропорт и обратно. Изменения в порядок движения пригородных автобусов внесены для удобства авиапассажиров. Теперь автобусы будут прибывать в аэропорт заранее, и пассажиры могли без спешки пройти регистрацию на нужный им авиарейс и сдать багаж. Отправление автобусов из аэропорта также планируется с учетом времени, необходимого для прохождения авиапассажирами всех аэропортовых процедур и получения ими багажа.

С новым расписанием движения автобусов до аэропорта "Петрозаводск" можно ознакомиться здесь.

Ранее автовокзал временно отменил часть рейсов между Петрозаводском и Кондопогой.

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