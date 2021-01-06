Автовокзал временно отменил часть рейсов между Петрозаводском и Кондопогой

Петрозаводский автовокзал сообщил, что в расписании движения автобусов произошли изменения.

Продажа билетов временно прекращена на рейсы "Петрозаводск-Кондопога", которые имеют номера 132 и 132Э. Об этом говорится в паблике автовокзала.

"В связи с обращением частного перевозчика ИП Данилкина В.Е., обслуживающего рейсы маршрута № 132 и № 132Э "Петрозаводск - Кондопога", продажа билетов на данные рейсы в кассах автовокзала г. Петрозаводска временно приостановлена!", - сообщают на автовокзале.

Также автовокзал Петрозаводска опубликовал изменения в пригородном и междугородном расписании на оставшиеся праздничные дни.