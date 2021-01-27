Аэропорт "Петрозаводск" отказался от закупки миллионов литров питьевой воды

На эти цели бюджетное учреждение Карелии планировало потратить более четырех миллионов рублей, но контракт был расторгнут.

В Карелии еще не успели забыть о беспрецедентном аукционе, который устроило в конце сентября республиканское бюджетное учреждение "Аэропорт "Петрозаводск". Организация, финансируемая из дефицитной карельской казны, решила заказать для своих нужд более 5 миллионов литров питьевой воды за 4 миллиона рублей. Причем, по условиям торгов, это "озеро" необходимо было поставить в аэропорт до конца прошлого года, т.е. фактически в течение трех месяцев. Нетрудно посчитать, что объем суточной поставки питьевой воды бюджетному учреждению должен был составить более 50 тысяч литров.

Аукционом заинтересовались два индивидуальных предпринимателя – Арина Маркова и Владимир Шабунин, и в итоге победителем торгов была признана госпожа Маркова из Петрозаводска, которая предложила исполнить контракт за 2,2 миллиона. Но то, что происходило дальше, оказалось не менее любопытным, чем сама закупка.

От нее в итоге отказались, контракт расторгли, а почему – читайте в расследовании "Столицы на Онего".