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Аэропорт "Петрозаводск" отказался от закупки миллионов литров питьевой воды

Новости. Экономика
12:40, 28 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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На эти цели бюджетное учреждение Карелии планировало потратить более четырех миллионов рублей, но контракт был расторгнут.

В Карелии еще не успели забыть о беспрецедентном аукционе, который устроило в конце сентября республиканское бюджетное учреждение "Аэропорт "Петрозаводск". Организация, финансируемая из дефицитной карельской казны, решила заказать для своих нужд более 5 миллионов литров питьевой воды за 4 миллиона рублей. Причем, по условиям торгов, это "озеро" необходимо было поставить в аэропорт до конца прошлого года, т.е. фактически в течение трех месяцев. Нетрудно посчитать, что объем суточной поставки питьевой воды бюджетному учреждению должен был составить более 50 тысяч литров.

Аукционом заинтересовались два индивидуальных предпринимателя – Арина Маркова и Владимир Шабунин, и в итоге победителем торгов была признана госпожа Маркова из Петрозаводска, которая предложила исполнить контракт за 2,2 миллиона. Но то, что происходило дальше, оказалось не менее любопытным, чем сама закупка.

От нее в итоге отказались, контракт расторгли, а почему – читайте в расследовании "Столицы на Онего".  

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Комментарии

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dimchik19725
2021-01-28 13:29:21
Видимо дома сотрудники помылись:))) А то совсем грязные были, раз столько воды надо было:)
zanoza
2021-01-28 12:49:28
Губит людей не пиво, губит людей вода :)
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