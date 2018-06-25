Аэропорт "Петрозаводск" предлагают переименовать

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Жители Карелии могут придумать свое название для воздушных ворот.
Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики предлагает жителям Карелии придумать свои варианты названий для петрозаводского аэропорта.
Как сообщают в Минтрансе, на сегодняшний день официальное название карельского учреждения, внесенное в государственный реестр аэродромов гражданской авиации РФ, - "Петрозаводск (Бесовец)".
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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