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Новости. Общество
10:48, 25 Июня 2018

Аэропорт "Петрозаводск" предлагают переименовать

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Жители Карелии могут придумать свое название для воздушных ворот.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики предлагает жителям Карелии придумать свои варианты названий для петрозаводского аэропорта.

Как сообщают в Минтрансе, на сегодняшний день официальное название карельского учреждения, внесенное в государственный реестр аэродромов гражданской авиации РФ, - "Петрозаводск (Бесовец)".

Подробности – в материале "Вестей Карелии"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2018-06-25 11:33:23
Там хоть работники то понимающие в авиации есть ????
Leopol'd
2018-06-25 11:23:37
Сразу жизнь наладится, аэропорт рассчитается с подрядчиками, полетят местные перевозки...
В "советские" времена из Бесовца и Песков летало по несколько рейсов ежедневно, при этом обслуживание было в сараях! Теперь Пески не работают, Бесовец обслуживает несколько рейсов в неделю. Но регулярно перестраивается "аэропорт", реконструировали дорогу до города, теперь еще и переименовать приспичило...
Может просто летать начнем, да еще и за небольшие деньги?!
Гость
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