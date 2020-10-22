Аэропорт "Петрозаводск" в Карелии заказал 5 миллионов литров питьевой воды

Сумма контракта составила более 2 миллионов рублей.

Республиканское бюджетное учреждение "Аэропорт "Петрозаводск" провело аукцион на поставку более 5 тысяч кубометров или свыше 5 миллионов литров питьевой воды. По данным сайта госзакупок, в торгах приняли участие два индивидуальных предпринимателя.

Начальная цена аукциона составляла около 4 миллиона рублей. Однако победителем торгов была признана индивидуальный предприниматель Арина Маркова, которая предложила цену контракта в 2,2 миллиона рублей.