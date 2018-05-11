Аэропорт "Петрозаводск" задолжал энергетикам более миллиона рублей

Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск АО "ТНС энерго Карелия" к бюджетному учреждению "Аэропорт "Петрозаводск".

Энергетики обратились в суд за взысканием долга за январь.

Аэропорт "Петрозаводск" факт поставки электрической энергии, ее стоимость и объем не оспорил, доказательств оплаты полученной электрической энергии не представил.

На этом основании суд удовлетворил иск АО «ТНС энерго Карелия» в полном объеме.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".