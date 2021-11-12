Аэропорт «Петрозаводск» зарегистрировал 100-тысячного пассажира

Годовая рекордная отметка достигнута на рейсе в Калининград, сообщили в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Аэропорт «Петрозаводск» в четверг, 16 декабря зарегистрировал 100-тысячного пассажира. Им стала Марина Волчкова, которая вместе с мужем Александром вылетала рейсом Петрозаводск – Калининград авиакомпании «Северсталь».

Семья Волчковых родом из Новосибирска, сейчас супруги живут в Петрозаводске. С рекордом 2021 года их поздравили заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова, и. о. генерального директора аэропорта Михаил Степанов и представители авиакомпании «Северсталь». В подарок от аэропорта семейная пара получила сертификат на бесплатное посещение VIP-зала, от авиакомпании - сертификат на бесплатный авиаперелёт и сувениры.

- За всё время существования аэропорта «Петрозаводск» мы впервые принимаем 100-тысячного пассажира за год. И можем говорить о динамичном развитии авиаперевозок по всем направлениям – идёт увеличение объёма пассажиропотока, количества рейсов, числа авиакомпаний, с которыми мы взаимодействуем, расширяется география полётов и снижается стоимость билетов за счёт субсидирования, - отметила Юлия Мизинкова.

В 2021 году столицу республики связывают с городами России девять авиамаршрутов – в Москву, Череповец, Архангельск, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Анапу, Сочи и Симферополь. На данный момент аэропорт «Петрозаводск» выполнил 585 рейсов и перевёз 100 тысяч пассажиров. Это значительно больше, чем в прошлые годы: 66,4 тысяч пассажиров - в 2020-м и 71,8 тысяч - в 2019-м.