Аэропорт Петрозаводска запустит дополнительный рейс на Кижи

После Нового года дополнительный вертолет направят на Кижи и в Сенную Губу.

По сообщению Минтранса Карелии, в связи с обращением местных жителей 2 января вводится дополнительный рейс на остров Кижи и в деревню Сенная Губа. Воздушные перевозки на архипелаг выполняются вертолетом МИ-8.

Время вылета из аэропорта «Петрозаводск» - в 11.00. Дополнительную информацию о рейсе можно получить в справочной службе по телефону: 8(8142) 71-75-93.

Ранее сообщалось, самолеты в Сочи, Калининград и Мурманск полетят из Петрозаводска в начале января.