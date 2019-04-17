Аэропорт в Карелии получил новое название после экспертизы

Аэропорт, носивший название "Бесовец", вызывал нежелательные ассоциации с потусторонними силами.

На сайте Росреестра 16 апреля появилась информация о переименовании аэропорта.

"Интерфакс" пишет, что ведомство провело экспертизу, на основании которой аэропорт в Карелии получил новое название и стал просто аэропортом Петрозаводск.

О необходимости переименования говорили глава МВД Владимир Колокольцев и секретарь Совбеза Николай Патрушев. По их мнению, "Бесовец" вызывал нежелательные ассоциации с потусторонними силами.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании трех российских аэропортов, в числе которых и наш.

Аэропорт "Петрозаводск" (Бесовец) теперь сменил "вывеску" на "Международный аэропорт Петрозаводск".