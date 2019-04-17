Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 17 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Аэропорт в Карелии получил новое название после экспертизы

Загрузка...

Аэропорт, носивший название "Бесовец", вызывал нежелательные ассоциации с потусторонними силами.

На сайте Росреестра 16 апреля появилась информация о переименовании аэропорта. 

"Интерфакс" пишет, что ведомство провело экспертизу, на основании которой аэропорт в Карелии получил новое название и стал просто аэропортом Петрозаводск.

О необходимости переименования говорили глава МВД Владимир Колокольцев и секретарь Совбеза Николай Патрушев. По их мнению, "Бесовец" вызывал нежелательные ассоциации с потусторонними силами.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании трех российских аэропортов, в числе которых и наш. 

Аэропорт "Петрозаводск" (Бесовец) теперь сменил "вывеску" на "Международный аэропорт Петрозаводск".

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-04-17 10:46:42
Ну вот и стал наш уездный аэропорт "Бесовец" "Международным аэропортом Петрозаводск". Полетаем по миру , однако.
Os
2019-04-17 08:57:15
Могли бы и имя присвоить известного человека, как остальным аэропортам. Или в Карелии нет таких достойных людей?
Lana
2019-04-17 10:06:18
Os,

Державина, например.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
14.04.2019, 18:02
ВИДЕО: Мужчина выпал из окна в Петрозаводске
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло

Аналитика

Сегодня 10:10
Обществоведение
Народ против административного памятника 1
Проведённый "Столицей на Онего" опрос "Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?" очень интересен по своим итогам.
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 6
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 3
15.04.2019 14:13
Кнут и пряник от представителя Путина 4
12.04.2019 16:25
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Вся аналитика

Чтиво

15.04.2019 15:40
Без политики
Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках. Но не все так гладко, как хотелось бы… Дачники, в битве за урожай, очень часто "зарабатывают" большие проблемы со здоровьем.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 13
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»