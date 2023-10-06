Аферистка лишила всех накоплений семью в Суоярвском районе Карелии

Правоохранительные органы Суоярвского округа расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве.

В полицию Суоярвского муниципального округа поступило заявление о потере денег от двоих жителей Суоярви, отца и сына. Ущерб от действий злоумышленницы составил без малого 40 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что незадолго до обращения в полицию в гости к суоярвской семье пришла новая знакомая. Отец и сын оставили без присмотра свои банковские карты, и злоумышленница забрала их.



Сразу после она уехала в Петрозаводск на такси, где потратила деньги на развлечения, алкоголь и продукты. Спустя два дня женщина вернулась в Суоярви, где ее и задержала полиция.

Женщина вину признала, пообещала возместить ущерб. Возбуждено и расследуется уголовное дело о краже с банковского счета.