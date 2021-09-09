Африканец-нарушитель попался в руки пограничников в Карелии (ФОТО)

Сотрудники ФСБ задержали жителя Уганды, который находился в пограничной зоне на территории Карелии.

Карельские пограничники выявили гражданина Уганды 1996 года рождения, который выдвигался в направлении государственной границы России на территории приграничного района. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Иностранец был задержан в пограничной зоне в районе поселка Алхо Лахденпохского района. Документов на право пребывания в пограничной зоне выходец из Восточной Африки не имел. В ходе опроса конкретных целей прибытия на территорию приграничного района Республики Карелия сообщить не смог.

Лахденпохский суд признал иностранца виновным в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности по ч.1.1 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в пограничную зону, временного пребывания, передвижения в пограничной зоне). Африканцу назначен штраф. Он будет выдворен из России.

До выдворения за пределы России иностранец будет находится в Центре временного содержания иностранных граждан МВД.

Ранее сообщалось, что выходцы из стран Карибского бассейна попытались перебежать из Карелии в Финляндию.