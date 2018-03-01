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Новости. Общество
20:20, 01 Марта 2018

Африканцы пожаловались на слишком маленькие китайские презервативы

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Производитель презервативов из Китая заявил, что увеличит размер изделий после жалоб со стороны африканцев.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание South China Morning Post.

Министр здравоохранения Зимбабве Дэвид Париренятва отметил, что в стране идет активная кампания по предотвращению ВИЧ-инфекций из-за беспрецедентно высокого количества заболевших. Для этого из Китая была заказана большая партия презервативов, однако многие мужчины жалуются, что изделия слишком маленькие для них. В самом Зимбабве нет собственного производства контрацептивов, страна вошла в пятерку крупнейших импортеров презервативов.

Глава китайской фабрики по производству контрацептивов Чжао Чуань в ответ на претензии ответил, что начнет изготавливать также презервативы большего размера. По его словам, компания начала проводить исследования о "некоторых данных клиентов из Зимбабве". Чуань отметил, что в Китае мужчины предпочитают более тонкие презервативы и не беспокоятся о размерах.

Китай является одним из ведущих производителей презервативов — в стране расположено около 300 фабрик по их изготовлению, в год они выпускают около трех миллиардов изделий.

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