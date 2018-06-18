Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
22:00, 18 Июня 2018

ВИДЕО: Агрессивный бобр напал на журналиста в Финляндии

По теме

Ученые: Современные мужчины не склонны к частой смене партнёрш в сексе
18.06.18 23:30
ФОТО: Водонаева выложила снимки в одних трусах и с грязными пятками
18.06.18 21:30
Россия стала лидером по тратам на чемпионат мира по футболу за 10 лет
18.06.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Журналист Yle Юха Лааксонен ночью столкнулся с неприветливым бобром.

Автор передач о природе Юха Лааксонен ехал ночью на велосипеде по лесной дорожке в Куусамо - он собирался записать в лесу пение ночных птиц.

Издалека он заметил, что на обочине кто-то движется - это был бобр, сообщается на сайте Yle.

"Бобр в сухом сосновом лесу, рядом с песчаной дорогой! Если бы у меня не было видеозаписи о случившемся, никто бы не поверил мне", - заявил Лааксонен.

Появление бобра у дороги было не единственным сюрпризом. Животное начало шипеть, и внезапно прыгнуло на Лааксонена.

По словам специалиста программы Luontoilta Хейди Киннунен, бобры двигаются по ночам, когда ищут новую территорию обитания. Бобры обычно проживают год-два на территории своих родителей, а потом вынуждены искать свою территорию обитания. То есть, агрессивный бобр, вероятно, был как раз таким молодым животным.

По словам Лааксонена, бобры обычно уступают людям. В то же время, с ними лучше не играть, потому что у бобров очень острые зубы.

Лааксонен несколько минут записывал агрессивного бобра, а потом пошел подальше, чтобы дать животному успокоиться.

По теме

Ученые: Современные мужчины не склонны к частой смене партнёрш в сексе
18.06.18 23:30
ФОТО: Водонаева выложила снимки в одних трусах и с грязными пятками
18.06.18 21:30
Россия стала лидером по тратам на чемпионат мира по футболу за 10 лет
18.06.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
15.06.2018, 19:06
Тело женщины обнаружено в центре Петрозаводска
18.06.2018, 06:40
На Южной промзоне в Петрозаводске убили таксиста, сообщают соцсети
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска
14.06.2018, 13:39
Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России

Аналитика

18.06.2018 13:55
Обществоведение
"Взятку выкинул в урну" 1
Бывший госслужащий рассказал, как помогал брать взятки высокопоставленным чиновникам Карелии, а потом их же разоблачал.
"Мы съедем – о нас забудут" 3
15.06.2018 14:57
Имперские замашки 9
13.06.2018 15:41
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
Вся аналитика

Чтиво

18.06.2018 11:18
Личное мнение
Дело Дмитриева: и что теперь? 5
Возвращение на новый круг рассмотрения уголовного дела в отношении Юрия Дмитриева углубило многочисленные расколы внутри общества.
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 9
08.06.2018 09:59
архив чтиво

Медиа

Фестиваль сельского юмора в Киндасово
18.06.2018 13:26
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»