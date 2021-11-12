Агрессивный посетитель торгового центра в Петрозаводске при задержании ударил полицейского

Следственные органы Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении жителя города, который ударил одного полицейских, задержавших его за нарушение общественного порядка в торговом центре.

По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно в торговом центре «Макси». На место происшествия был вызван наряд полиции.

Во время оформления документов о совершении административного правонарушения, обвиняемый нанес одному из полицейских удар кулаком в лицо.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.